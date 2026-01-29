Трагедии могли избежать: к переговорам со стрелком в Черкасской области хотели привлечь ветеранов
- Во время задержания бывшего военного в Черкасской области планировали привлечь ветеранов к разговору.
- Роман Сущенко отметил необходимость пересмотра работы правоохранителей и ветеранской политики для предотвращения подобных трагедий.
Во время попытки задержания бывшего военного в Черкасской области полиция планировала привлечь ветеранов к переговорам. Однако они не успели приехать и конфликт перерос в стрельбу.
В результате нее погибли пять человек и еще один полицейский пострадал. Об этом Укринформу сообщил исполняющий обязанности и первый заместитель председателя Черкасского областного совета Роман Сущенко.
Почему хотели привлечь ветеранов?
Полицейские в Черкасской области, которые 27 января выехали на задержание бывшего военного, пытались привлечь ветеранов к переговорам.
По мнению Сущенко, к делу можно было подойти деликатнее, чтобы избежать трагедии. Он отметил, что событие связано, в частности, с методами работы правоохранителей, которые не учли ни человеческий фактор, ни условия войны.
Когда правоохранители ехали проводить следственные действия в отношении военного, они связывались с ветеранами, чтобы те с ним просто поговорили. Именно правоохранители вышли с этой инициативой,
– объяснили в Черкасском облсовете.
По словам Сущенко, учитывая то, что есть "серьезно травмированные" ветераны, нужно полностью пересмотреть работу правоохранительных органов и ветеранскую политику.
Также он отметил, что со стрелком должны были работать психологи и ветеранские организации. По данным Сущенко, мужчина состоял в нескольких ветеранских союзах, но имел длительные конфликты с правоохранителями еще с начала 2000-х годов.
Кроме того, по мнению первого заместителя председателя Черкасской ОГА, трагедия станет уроком для общества, правоохранителей и ветеранов. Он подчеркнул, что без коммуникации и комплексной работы в этом направлении возможны большие вызовы на будущее.
Военнослужащие, которые воевали на фронте, имеют очень обостренное чувство справедливости, есть определенные психологические травмы. И чтобы избегать напряжения, с ними нужно работать очень деликатно. С каждым отдельно,
– подчеркнул Сущенко.
Что известно о стрельбе?
27 января стало известно, что в Черкасской области во время задержания подозреваемого в убийстве погибли четверо полицейских. Нападающего ликвидировали спецназовцы.
Подозреваемому, бывшему военному – было 59 лет. По данным полиции, мужчина пытался скрываться. На момент нападения он был в бронежилете и с автоматическим оружием.
Во время обысков у него дома был найден тайник с оружием, боеприпасы и наркотики.