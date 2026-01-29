Трагедии могли избежать: к переговорам со стрелком в Черкасской области хотели привлечь ветеранов

Во время попытки задержания бывшего военного в Черкасской области полиция планировала привлечь ветеранов к переговорам. Однако они не успели приехать и конфликт перерос в стрельбу.

В результате нее погибли пять человек и еще один полицейский пострадал. Об этом Укринформу сообщил исполняющий обязанности и первый заместитель председателя Черкасского областного совета Роман Сущенко.

Почему хотели привлечь ветеранов?

Полицейские в Черкасской области, которые 27 января выехали на задержание бывшего военного, пытались привлечь ветеранов к переговорам.

По мнению Сущенко, к делу можно было подойти деликатнее, чтобы избежать трагедии. Он отметил, что событие связано, в частности, с методами работы правоохранителей, которые не учли ни человеческий фактор, ни условия войны.

Когда правоохранители ехали проводить следственные действия в отношении военного, они связывались с ветеранами, чтобы те с ним просто поговорили. Именно правоохранители вышли с этой инициативой,

– объяснили в Черкасском облсовете.

По словам Сущенко, учитывая то, что есть "серьезно травмированные" ветераны, нужно полностью пересмотреть работу правоохранительных органов и ветеранскую политику.

Также он отметил, что со стрелком должны были работать психологи и ветеранские организации. По данным Сущенко, мужчина состоял в нескольких ветеранских союзах, но имел длительные конфликты с правоохранителями еще с начала 2000-х годов.

Кроме того, по мнению первого заместителя председателя Черкасской ОГА, трагедия станет уроком для общества, правоохранителей и ветеранов. Он подчеркнул, что без коммуникации и комплексной работы в этом направлении возможны большие вызовы на будущее.

Военнослужащие, которые воевали на фронте, имеют очень обостренное чувство справедливости, есть определенные психологические травмы. И чтобы избегать напряжения, с ними нужно работать очень деликатно. С каждым отдельно,

– подчеркнул Сущенко.

Что известно о стрельбе?