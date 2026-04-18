Неподалеку от места стрельбы в Киеве возник пожар
В Голосеевском районе Киева 18 апреля после стрельбы произошел пожар, возникший на месте инцидента.
На месте работают правоохранители и экстренные службы, продолжается спецоперация, медики оказывают помощь пострадавшим, среди которых есть ребенок.
В Голосеевском районе Киева 18 апреля после стрельбы произошел пожар. По словам очевидцев, возгорание возникло на месте инцидента, где работают правоохранители.
Район частично перекрыт, продолжается спецоперация. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Что известно о пожаре?
В Голосеевском районе Киева после стрельбы произошел пожар. По сообщениям очевидцев с места происшествия, возгорание возникло вблизи или внутри здания, где ранее произошел вооруженный инцидент. Также сообщается о том, что у мужчины могла быть взрывчатка и он ею якобы поджег собственную квартиру перед тем как совершить теракт.
Пожар на возможном месте стрельбы: смотрите видео
Впоследствии Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил возгорание.
В Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападающий,
– написал он.
На месте работают правоохранители и экстренные службы, территорию района частично перекрыто. Спасатели ликвидируют возгорание, однако масштаб пожара и причины его возникновения пока официально не уточняются.
По предварительным данным, инцидент сопровождался стрельбой, в результате которой есть пострадавшие. Городские власти сообщают, что медики оказывают помощь раненым, среди которых есть ребенок. Полиция проводит спецоперацию по задержанию и проверяет все обстоятельства происшествия.
Информация о возможных погибших и развитие ситуации уточняется.
Впоследствии представитель ГСЧС Павел Петров в комментарии Укринформу сообщил, что в Киеве спасатели присоединились к эвакуации раненых во время инцидента со стрельбой в Голосеевском районе, где также сообщали о пожаре в квартире.
По его словам, сначала поступил вызов о пожаре в жилом доме, однако по прибытии на место спасатели выяснили, что там также происходит стрельба. После этого на локацию оперативно прибыла полиция, а спасатели присоединились к помощи пострадавшим.
Представитель ГСЧС отметил, что в ведомстве не получали отдельного вызова о пожаре в супермаркете, где продолжается спецоперация по задержанию вооруженного мужчины. В то же время подтверждено, что возгорание возникло в квартире в том же районе.
Поступил вызов о пожаре в квартире в Голосеевском районе. Во время выезда появилась информация, что там стрельба. На месте спасатели выяснили, что стрельба ведется. Прибыла Национальная полиция. Спасатели помогали носить раненых,
– отметил Павел Петров.
По его словам, сейчас спасатели также привлечены к ликвидации пожара в квартире, однако подтвердить, связана ли она непосредственно со стрельбой, пока невозможно.
Что известно о стрельбе в Киеве?
В Киеве в результате стрельбы, которая произошла в Голосеевском районе 18 апреля, погибли 2 человека. Еще 5 пострадавших получили ранения и были госпитализированы в столичные больницы. Среди раненых – один ребенок и охранник супермаркета, где находится вооруженный человек.
По данным медиков, пострадавшим оказывают необходимую помощь, их состояние уточняется. Инцидент произошел после того, как неизвестный открыл стрельбу из автомата по людям на улице. Полиция Киева подтвердила факт стрельбы и сообщила о проведении спецоперации по задержанию нападавшего. По предварительной информации, мужчина забаррикадировался в помещении супермаркета.
Очевидцы сообщают, что внутри здания могли раздаваться повторные выстрелы, однако официального подтверждения этой информации пока нет. На место происшествия прибыли спецподразделения, в частности КОРД. Территория вокруг района частично перекрыта, правоохранители призывают жителей избегать опасной зоны. Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка устанавливаются.
Ситуация остается напряженной, спецоперация продолжается. Данные по количеству пострадавших могут быть уточнены после завершения следственных действий.