Неподалеку от места стрельбы в Киеве возник пожар

В Голосеевском районе Киева 18 апреля после стрельбы произошел пожар. По словам очевидцев, возгорание возникло на месте инцидента, где работают правоохранители.

Район частично перекрыт, продолжается спецоперация. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Что известно о пожаре?

В Голосеевском районе Киева после стрельбы произошел пожар. По сообщениям очевидцев с места происшествия, возгорание возникло вблизи или внутри здания, где ранее произошел вооруженный инцидент. Также сообщается о том, что у мужчины могла быть взрывчатка и он ею якобы поджег собственную квартиру перед тем как совершить теракт.

Впоследствии Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил возгорание.

В Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападающий,

– написал он.

На месте работают правоохранители и экстренные службы, территорию района частично перекрыто. Спасатели ликвидируют возгорание, однако масштаб пожара и причины его возникновения пока официально не уточняются.

По предварительным данным, инцидент сопровождался стрельбой, в результате которой есть пострадавшие. Городские власти сообщают, что медики оказывают помощь раненым, среди которых есть ребенок. Полиция проводит спецоперацию по задержанию и проверяет все обстоятельства происшествия.

Информация о возможных погибших и развитие ситуации уточняется.

Впоследствии представитель ГСЧС Павел Петров в комментарии Укринформу сообщил, что в Киеве спасатели присоединились к эвакуации раненых во время инцидента со стрельбой в Голосеевском районе, где также сообщали о пожаре в квартире.

По его словам, сначала поступил вызов о пожаре в жилом доме, однако по прибытии на место спасатели выяснили, что там также происходит стрельба. После этого на локацию оперативно прибыла полиция, а спасатели присоединились к помощи пострадавшим.

Представитель ГСЧС отметил, что в ведомстве не получали отдельного вызова о пожаре в супермаркете, где продолжается спецоперация по задержанию вооруженного мужчины. В то же время подтверждено, что возгорание возникло в квартире в том же районе.

Поступил вызов о пожаре в квартире в Голосеевском районе. Во время выезда появилась информация, что там стрельба. На месте спасатели выяснили, что стрельба ведется. Прибыла Национальная полиция. Спасатели помогали носить раненых,

– отметил Павел Петров.

По его словам, сейчас спасатели также привлечены к ликвидации пожара в квартире, однако подтвердить, связана ли она непосредственно со стрельбой, пока невозможно.

Что известно о стрельбе в Киеве?