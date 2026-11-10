Менее года назад прошел психологическую проверку: Туск раскрыл новые подробности о стрелке из Кракова

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Clash Report.

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Польша должна оставаться безопасным государством

Глава польского правительства подчеркнул важность сохранения высокого уровня безопасности в стране.

Мы не можем создать здесь идеальный мир, но я хочу, чтобы мы были уверены, что Польша остается, как и раньше, относительно безопасной страной, если не одной из самых безопасных в этом отношении– заявил Дональд Туск.

Премьер также обратил внимание на беспрецедентность подобного инцидента для страны.

Это первый такой случай. Давайте сделаем все, чтобы он был последним– призвал Туск.

Напомним, 7 ноября в центре Кракова 24-летний мужчина открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще более 10 получили ранения. Злоумышленника задержала полиция. Впоследствии он скончался в больнице от огнестрельных ранений.