Пройшов психологічну перевірку менш як рік тому: Туск розкрив нові деталі про стрільця

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Clash Report.

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Польща має залишатися безпечною державою

Очільник польського уряду наголосив на важливості збереження високого рівня безпеки в країні.

Ми не можемо створити тут ідеальний світ, але я хочу, щоб ми були впевнені, що Польща залишається, як це було досі, відносно безпечною країною, якщо не однією з найбезпечніших у цьому відношенні– заявив Дональд Туск.

Прем'єр також звернув увагу на безпрецедентність подібного інциденту для країни.

Це перший такий випадок. Зробімо все, щоб він був останнім– закликав Туск.

Нагадаємо, 7 листопада в центрі Кракова 24-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок стрілянини загинуло шість людей і ще понад 10 дістали поранення. Зловмисника затримала поліція. Згодом він помер у лікарні від вогнепальних поранень.