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Пройшов психологічну перевірку менш як рік тому: Туск розкрив нові деталі про стрільця

Дарія Черниш
Стрілянина у Кракові

Стрілець із Кракова менш як рік тому пройшов психологічне обстеження / GettyImages

Стрілець із Кракова менш як рік тому пройшов психологічну перевірку, коли подавав документи на отримання дозволу на зброю. Польща прагне зробити усе можливе, аби така стрілянина була останньою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Clash Report.

 
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Польща має залишатися безпечною державою

Очільник польського уряду наголосив на важливості збереження високого рівня безпеки в країні.

Ми не можемо створити тут ідеальний світ, але я хочу, щоб ми були впевнені, що Польща залишається, як це було досі, відносно безпечною країною, якщо не однією з найбезпечніших у цьому відношенні– заявив Дональд Туск.

Прем'єр також звернув увагу на безпрецедентність подібного інциденту для країни.

Це перший такий випадок. Зробімо все, щоб він був останнім– закликав Туск.

Нагадаємо, 7 листопада в центрі Кракова 24-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок стрілянини загинуло шість людей і ще понад 10 дістали поранення. Зловмисника затримала поліція. Згодом він помер у лікарні від вогнепальних поранень.

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