СМИ показали момент эвакуации Трампа, его жены и Венса во время стрельбы

24 Канал Новости мира СМИ показали момент эвакуации супругов Трампа во время стрельбы
26 апреля, 08:47
Обновлено - 08:55, 26 апреля

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Дональда и Меланию Трамп эвакуировали во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого Дома в Вашингтоне, где раздались выстрелы.
  • На мероприятии также присутствовал вице-президент и политики США, которых тоже эвакуировали.

В Вашингтоне прозвучали выстрелы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого Дома. В частности, Дональда Трампа и его жену эвакуировали охранники.

Кадры с места происшествия обнародовали в CNN.

Смотрите также Трамп опубликовал фото с задержанным стрелком: что о нем известно

Как спасали Дональда и Меланию Трамп?

Стрельба произошла вечером 25 апреля во время ужина в Вашингтоне. Кроме представителей медиа на мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

В момент стрельбы со сцены начали эвакуацию политиков. В частности, на кадрах из сети видно как выводят Дональда и Меланию Трамп, а также вице-президента США Джей Ди Венса.

Эвакуация лидера и первой леди США в Вашингтоне: смотрите видео

Джей Ди Вэнса настойчиво эвакуировали: смотрите видео

Очевидец рассказал CNN, что услышал громкие выстрелы в коридоре, когда вышел из главного зала. По его словам, его положили на пол полицейские, а затем отвели в безопасное место.

Другие детали стрельбы

  • Ужин проходил 25 апреля в отеле Хилтон в Вашингтоне. В 1981 году в том же отеле произошло покушение на Рональда Рейгана.

  • Предварительно установлено, что вооруженный мужчина пытался прорваться через охрану. Открыв огонь, он ранил одного из агентов Секретной службы. Пуля попала в участок, закрытую бронежилетом, поэтому обошлось без серьезных травм.

  • Арестован был 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, Калифорния. Его госпитализировали, но он должен предстать перед судом 27 апреля. К тому же президент Трамп опубликовал фото подозреваемого.

Связанные темы:

Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Новости США