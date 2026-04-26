СМИ показали момент эвакуации Трампа, его жены и Венса во время стрельбы
- Дональда и Меланию Трамп эвакуировали во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого Дома в Вашингтоне, где раздались выстрелы.
- На мероприятии также присутствовал вице-президент и политики США, которых тоже эвакуировали.
В Вашингтоне прозвучали выстрелы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого Дома. В частности, Дональда Трампа и его жену эвакуировали охранники.
Кадры с места происшествия обнародовали в CNN.
Как спасали Дональда и Меланию Трамп?
Стрельба произошла вечером 25 апреля во время ужина в Вашингтоне. Кроме представителей медиа на мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.
В момент стрельбы со сцены начали эвакуацию политиков. В частности, на кадрах из сети видно как выводят Дональда и Меланию Трамп, а также вице-президента США Джей Ди Венса.
Очевидец рассказал CNN, что услышал громкие выстрелы в коридоре, когда вышел из главного зала. По его словам, его положили на пол полицейские, а затем отвели в безопасное место.
Другие детали стрельбы
Ужин проходил 25 апреля в отеле Хилтон в Вашингтоне. В 1981 году в том же отеле произошло покушение на Рональда Рейгана.
Предварительно установлено, что вооруженный мужчина пытался прорваться через охрану. Открыв огонь, он ранил одного из агентов Секретной службы. Пуля попала в участок, закрытую бронежилетом, поэтому обошлось без серьезных травм.
Арестован был 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, Калифорния. Его госпитализировали, но он должен предстать перед судом 27 апреля. К тому же президент Трамп опубликовал фото подозреваемого.