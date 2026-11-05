Полиция отвлекла стрелка, а заложники сбежали: новые подробности инцидента в Тернополе

Полицейским удалось отвлечь вооруженного мужчину во время переговоров, благодаря чему заложники смогли сбежать. Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Как заложникам удалось спастись?

По данным правоохранителей, во время переговоров со злоумышленником полицейские отвлекли его внимание. Люди воспользовались этим моментом и выбежали из магазина через служебный выход.

В это время мужчина взорвал предмет, похожий на гранату, и начал хаотично стрелять. Несмотря на опасную ситуацию, никто не пострадал.

Вооруженного нападавшего задержали спецназовцы КОРД.

Операция по задержанию тернопольского стрелка: смотрите видео

Что нового выяснили о нападавшем?

Задержанным оказался 53-летний житель Тернополя. Как установили правоохранители, во время инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи также выяснили, что незадолго до захвата заложников мужчина уже приходил в магазин. Он вел себя агрессивно и конфликтовал с работниками, после чего ушел, но впоследствии вернулся с оружием.

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У задержанного изъяли предмет, похожий на пистолет, и охотничий нож.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы человека и угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. Окончательная правовая квалификация его действий будет определена в ходе досудебного расследования.

Напомним, 5 ноября в одном из магазинов Тернополя вооруженный мужчина открыл огонь. На месте правоохранители проводили специальную операцию, в ходе которой злоумышленника удалось задержать.