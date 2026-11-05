Поліція відволікла стрільця, а заручники втекли: нові подробиці інциденту в Тернополі

Поліцейським вдалося відволікти озброєного чоловіка під час переговорів, завдяки чому заручники змогли втекти. Про це повідомили в Національній поліції.

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Як заручникам вдалося врятуватися?

За даними правоохоронців, під час переговорів зі зловмисником поліцейські відволікли його увагу. Люди скористалися цим моментом і вибігли з магазину через службовий вихід.

У цей час чоловік підірвав предмет, схожий на гранату, та почав хаотично стріляти. Попри небезпечну ситуацію, ніхто не постраждав.

Озброєного нападника затримали спецпризначенці КОРД.

Операція із затримання тернопільського стрільця: дивіться відео

Що нового з'ясували про нападника?

Затриманим виявився 53-річний житель Тернополя. Як встановили правоохоронці, під час інциденту він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі також з'ясували, що незадовго до захоплення заручників чоловік уже приходив до магазину. Він поводився агресивно та конфліктував із працівниками, після чого пішов, але згодом повернувся зі зброєю.

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У затриманого вилучили предмет, схожий на пістолет, і мисливський ніж.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтями про незаконне позбавлення волі людини та погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. Остаточну правову кваліфікацію його діям нададуть під час досудового розслідування.

Нагадаємо, 5 листопада в одному з магазинів Тернополя озброєний чоловік відкрив стрілянину. На місці правоохоронці проводили спеціальну операцію, під час якої зловмисника вдалося затримати.