Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что сектор безопасности должен был взять весь периметр, где 13 июля проходил предвыборный митинг Трампа, под сплошной контроль.

Смотрите также Трамп впервые после покушения появился на публичном мероприятии с перевязанным ухом

Это настоящее нападение, ведь пуля была не одна

Маломуж уверен, что инцидент в Пенсильвании 13 июля – реальное покушение, ведь была для этого мотивация и у Трампа есть явные противники. Особенно те, которые обеспокоены его инициативами по прекращению миграции из Мексики, перекрытия границ. Все митинги были ключевыми для таких его речей и намерений. К тому же количество пуль, которое приготовил стрелок, указывает на то, что это не была инсценировка.

"Если бы это была постановка, там была бы 1 пуля, но их было 5 – 9. Сделал бы Трамп какие-либо другие движения – ему была бы пуля в лоб. Надо учитывать непрогнозируемые движения Трампа, непрогнозируемые действия снайпера, который ошибся на миллиметры, возможно и ветер мог сместить пулю. Поэтому никакой постановщик никогда бы не мог гарантировать, что после такого Трамп мог бы выжить. Маловероятно, что такую имитацию покушения мог бы одобрить сам Трамп или его окружение", – уверен Маломуж.

Просчет спецслужб

Экс-руководитель Службы внешней разведки отметил, что в этой ситуации не сработала служба безопасности Трампа. Он как бывший президент имеет полноценную пожизненную охрану. И личная, и оперативная, и ФБР должны были бы в тот день обеспечить охрану всего периметра. Он также указал на тот факт, который отвергает версию постановки, что нельзя в США подкупить систему охраны. Хотя у Трампа и была своя личная, но вместе с этим там работала и секретная служба, ФБР – они государственные, то есть не подчиняются Трампу.

Личность стрелка была обнаружена, некоторые граждане видели, что кто-то ходит с оружием и обращались в полицию, но она недостаточно обратила на это внимание. Это просчет спецслужб и сектора безопасности,

– отметил Маломуж.

Маломуж уверен, что стрелок, который попал в Трампа, был реальный террорист. Относительно реакции публики эксперт, опираясь на свой опыт, отметил, что разные люди реагируют в таких стрессовых ситуациях по-разному: 90% – с большим испугом; часть людей дезориентирована и не знает, как реагировать; несколько человек могут реагировать довольно спокойно, даже снимать события на видео, потому что у них ступор.