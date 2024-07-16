Про це в розмові з 24 Каналом озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що безпековий сектор повинен був взяти увесь периметр, де 13 липня проходив передвиборчий мітинг Трампа, під суцільний контроль.

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Це справжній напад, адже куля була не одна

Маломуж впевнений, що інцидент в Пенсильванії 13 липня – реальний замах, адже була для цього мотивація і у Трампа є явні противники. Особливо ті, які занепокоєні його ініціативами щодо припинення міграції з Мексики, перекриття кордонів. Всі мітинги були ключовими для таких його промов й намірів. До того ж кількість куль, яку передбачив стрілець, вказує на те, що це не було інсценування.

"Якби це була постановка, там була б 1 куля, але їх було 5 – 9. Зробив би Трамп будь-які інші рухи – йому була б куля в лоб. Треба враховувати непрогнозовані рухи Трампа, непрогнозовані дії снайпера, який помилився на міліметри, можливо й вітер міг змістити кулю. Тому ніякий постановник ніколи б не міг гарантувати, що після такого Трамп міг би вижити. Малоймовірно, що таку імітацію замаху міг би схвалити сам Трамп чи його оточення", – впевнений Маломуж.

Прорахунок спецслужб

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки наголосив, що в цій ситуації не спрацювала служба безпеки Трампа. Він як колишній президент має повноцінну довічну охорону. І особиста, і оперативна, і ФБР мали б того дня забезпечити охорону всього периметру. Він також вказав на той факт, який відкидає версію постановки, що не можна в США підкупити систему охорони. Хоча в Трампа й була своя особиста, але ж разом з цим там працювала й секретна служба, ФБР – вони державні, тобто не підпорядковуються Трампу.

Особа стрільця була виявлена, деякі громадяни бачили, що хтось ходить зі зброєю й звертались в поліцію, але вона недостатньо звернула на це увагу. Це прорахунок спецслужб і безпекового сектору,

– зауважив Маломуж.

Маломуж впевнений, що стрілець, який поцілив у Трампа, був реальний терорист. Щодо реакції публіки, експерт, опираючись на свій досвід, наголосив, що різні люди реагують в таких стресових ситуаціях по-різному: 90% – з великим переляком; частина людей дезорієнтована і не знає, як реагувати; декілька осіб можуть реагувати доволі спокійно, навіть знімати події на відео, бо в них ступор.