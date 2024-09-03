Полицейские изъяли оружие и задержали стрелка. Теперь его ждет суд, мужчине грозит лишение свободы.

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Стрельба в Яворивском районе

Как рассказали в полиции, 7 июля, около 01.30, 56-летний житель Яворивского района вышел из своего дома и произвел шесть выстрелов из устройства для отстрела резиновых пуль "ПМР" в направлении группы лиц. По его мнению, те нарушали режим тишины. При этом обвиняемый причинил одному из них телесные повреждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве по статье "хулиганство" завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Санкция статьи предусматривает наказание – лишения свободы на срок от трех до семи лет.

К слову, недавно мы писали о стрельбе в Киеве на ВДНХ. Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками возникла драка. Мужчина в черном начал стрелять из травматического пистолета, попал по ногам оппонента.