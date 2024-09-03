Поліцейські вилучили зброю та затримали стрільця. Тепер на нього чекає суд, чоловіку загрожує позбавлення волі.

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Стрілянина у Яворівському районі

Як розповіли у поліції, 7 липня, близько 01.30, 56-річний житель Яворівського району вийшов зі свого будинку та здійснив шість пострілів із пристрою для відстрілу гумових куль "ПМР" у напрямку групи осіб. На його думку, ті порушували режим тиші. При цьому обвинувачений спричинив одному з них тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею "хуліганство" завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

До слова, нещодавно ми писали про стрілянину у Києві на ВДНГ. Мід двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. Надалі між учасниками виникла бійка. Чоловік у чорному почав стріляти з травматичного пістолета, поцілив по ногах опонента.