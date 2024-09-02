Стрельба в Киеве произошла из-за припаркованного авто: первые официальные подробности

Полиция установила причину стрельбы в Голосеевском районе Киева, которая произошла сегодня ночью. Конфликт вспыхнул между двумя мужчинами из-за припаркованной машины одного из них.

Как сообщили в полиции, между участниками возникла драка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

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Так, около 19:10 в милицию поступила информация о стрельбе на придомовой территории в одном из столичных жилых комплексов.

"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками возникла драка, во время которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента", – говорится в сообщении.

В результате стрельбы есть пострадавший

В ходе стрельбы телесные повреждения получил местный житель 1975 года рождения. Отмечают, что мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, ему оказывают необходимую помощь.

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