Польские власти сообщили новые подробности о стрелке из Кракова

Воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар официально опроверг слухи о том, что стрелок был военнослужащим вооруженных сил Польши. По сообщениям властей, внутри автомобиля злоумышленника правоохранители обнаружили еще несколько единиц огнестрельного оружия и большой запас боеприпасов.

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Что известно о нападавшем

Как сообщает DW, 24-летний нападавший, по всей видимости, увлекался ультраправыми идеологиями.

Следователи проверяют версию о том, что перед поездкой в центр города подозреваемый убил своих ближайших родственников.

В его доме полицейские обнаружили тела трех погибших людей, которые, возможно, были членами его семьи.

После чего нападавший отправился в людную зону. Он был за рулем автомобиля своего отца.

У стрелка было разрешение на две единицы огнестрельного оружия. Его отец легально владеет еще 11 единицами. Ранее у обоих не было проблем с законом.

По словам пресс-секретаря полиции Кракова, нападавший был в военной форме и имел длинноствольное оружие, вероятно, полуавтоматическую винтовку AR-15. В автомобиле также нашли другое оружие, боеприпасы, военный рюкзак и штык.

Ранее польские следователи официально квалифицировали массовый расстрел как теракт. Во время обезвреживания полицейскими сам стрелок получил тяжелые огнестрельные ранения и находится под наблюдением врачей.