Польська влада повідомила нові деталі про стрільця з Кракова

Воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Ян Кленчар офіційно спростував чутки про те, що стрілець був військовослужбовцем збройних сил Польщі. За повідомленнями влади, всередині автомобіля зловмисника правоохоронці виявили ще кілька одиниць вогнепальної зброї та велику кількість боєприпасів.

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Що відомо про нападника

Як передає DW, 24-річний нападник, імовірно, захоплювався ультраправими ідеологіями.

Слідчі перевіряють версію про те, що перед поїздкою до центру міста підозрюваний убив своїх найближчих родичів.

У його будинку поліцейські виявили тіла трьох загиблих людей, які можуть бути членами його родини.

Після чого нападник вирушив до людного місця. Він був за кермом автомобіля свого батька.

Стрілець мав дозвіл на дві одиниці вогнепальної зброї. Його батько легально володіє ще 11 одиницями. Раніше обоє не мали проблем із законом.

За словами речниці поліції Кракова, нападник був у військовій формі та мав довгоствольну зброю, ймовірно, напівавтоматичну гвинтівку AR-15. В автомобілі також знайшли іншу зброю, боєприпаси, військовий рюкзак і багнет.

Раніше польські слідчі офіційно кваліфікували масовий розстріл як теракт. Під час знешкодження поліцейськими сам стрілець дістав важкі вогнепальні поранення та перебуває під наглядом лікарів.