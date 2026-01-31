В Житомирской области произошла стрельба между военным с ТЦК и гражданским: в сети показали видео инцидента

На Житомирщине во время мобилизационных мероприятий между военнослужащим ТЦК и гражданским возник конфликт. Работник военкомата открыл огонь из стартового пистолета в направлении прохожих.

Инцидент произошел утром 31 января в Новогуйвинской общине. Об этом сообщает полиция.

Что известно о стрельбе между военным и гражданским?

К спору между военным и местным жителем впоследствии присоединились случайные прохожие. Между людьми началась потасовка. Во время нее военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе.

Полицейские, что были на месте, быстро прекратили конфликт.

Ни одно гражданское лицо не пострадало. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства происшествия.

Между тем в сети уже обнародовали видео момента конфликта. На нем слышен спор между военным и местным, который впоследствии перерастает в схватку. В какой-то момент военный выхватывает пистолет и делает произвольный выстрел. Между тем на видео видно работника полиции, который разнимает мужчин.

Стычка в Новогуйвинской общине: видео содержит нецензурную лексику

