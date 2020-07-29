В Запорожье мужчина выстрелил в ногу патрульному во время конфликта. Правоохранитель на этот момент был не на службе.

Стрельба произошла 28 июля в Коммунарском районе Запорожья, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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Между двумя мужчинами возник конфликт. 31-летний участник инцидента ранил другого в ногу из травматического пистолета. Пострадавшим оказался 26-летним патрульным полицейским, который был вне службы. Очевидцы ссоры вызвали на место происшествия полицию. После осмотра медиков, патрульного отпустили домой.

Как сообщает "Первый Запорожский", стрельба произошла возле ресторана "Венеция" на улице Космической.

Сейчас открыто уголовное производство по статье хулиганство. Стрелявшему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.