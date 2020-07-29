У Запоріжжі чоловік вистрілив в ногу патрульному під час конфлікту. Правоохоронець на цей момент був поза службою.

Стрілянина сталася 28 липня в Комунарському районі Запоріжжя, повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

Актуально Під Полтавою розстріляли елітний автомобіль: відомо про щонайменше 1 вбитого

Між двома чоловіками виник конфлікт. 31-річний учасник інциденту поранив іншого в ногу з травматичного пістолета. Постраждалим виявився 26-річний патрульний поліцейський, який був поза службою. Очевидці сварки викликали на місце події поліцію. Після огляду медиків, правоохоронця відпустили додому.

Як повідомляє "Перший Запорізький", стрілянина трапилась біля ресторану "Венеція" на вулиці Космічній.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Нападнику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років.