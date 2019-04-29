06:08
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Стрельба в американском Балтиморе: один человек погиб, шестеро ранены

      10 Читати новину українською
      Полиция подозревает, что стрелков было двое
      Полиция подозревает, что стрелков было двое / Фото из открытых источников

      В западной части Балтимора в США у баптистской церкви неизвестный мужчина открыл стрельбу во время пикника.

      Пресс-секретарь Департамента полиции Чаки Фенной заявила телеканалу CNN, что в воскресенье вечером в полицию поступил звонок с сообщением о том, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы.

      Читайте также: Теракты на Шри-Ланке: задержали главных подозреваемых

      Сейчас на месте стрельбы работают сотрудники городской полиции. О том, удалось ли задержать стрелка, пока не сообщается. Комиссар Балтимора Майкл Харрисон сообщил, что в людей стреляли из двух разных точек. Полиция предполагает, что стрелков было двое.

      По данным полиции, по меньшей мере один человек погиб, о состоянии других раненых информации пока нет. Отмечается, что стреляли преднамеренно в кого-то в толпе. Полиция обратилась к общественности с просьбой предоставить информацию о личности нападавшего. Район в котором произошла стрельба окружили правоохранители.

      Стрілянина в Балтиморі, США
      Место где произошла стрельба

      blog_ava
      Выглядит блестяще: Шарлиз Терон в мини-платье на вечеринке в Лондоне
      28 апреля
      143
      Теги: Новости США Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1367
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      28 апреля , 22:01 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      28 апреля , 21:00 Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      Віталій Шабунін 300
      Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      28 апреля , 20:00 Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      Дмитро Гнап 627
      Каким будет президентство Зеленского и когда уменьшатся тарифы на газ, – топ-5 видео недели
      28 апреля , 19:30 Каким будет президентство Зеленского и когда уменьшатся тарифы на газ, – топ-5 видео недели
      361
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      Дакота Джонсон беременна первенцем – СМИ
       9 октября 2018 , 09:49
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук