Стрельба в американском Балтиморе: один человек погиб, шестеро ранены
В западной части Балтимора в США у баптистской церкви неизвестный мужчина открыл стрельбу во время пикника.
Пресс-секретарь Департамента полиции Чаки Фенной заявила телеканалу CNN, что в воскресенье вечером в полицию поступил звонок с сообщением о том, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы.
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Сейчас на месте стрельбы работают сотрудники городской полиции. О том, удалось ли задержать стрелка, пока не сообщается. Комиссар Балтимора Майкл Харрисон сообщил, что в людей стреляли из двух разных точек. Полиция предполагает, что стрелков было двое.
По данным полиции, по меньшей мере один человек погиб, о состоянии других раненых информации пока нет. Отмечается, что стреляли преднамеренно в кого-то в толпе. Полиция обратилась к общественности с просьбой предоставить информацию о личности нападавшего. Район в котором произошла стрельба окружили правоохранители.
Место где произошла стрельба