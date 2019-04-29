В западной части Балтимора в США у баптистской церкви неизвестный мужчина открыл стрельбу во время пикника.

Пресс-секретарь Департамента полиции Чаки Фенной заявила телеканалу CNN, что в воскресенье вечером в полицию поступил звонок с сообщением о том, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы.

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Сейчас на месте стрельбы работают сотрудники городской полиции. О том, удалось ли задержать стрелка, пока не сообщается. Комиссар Балтимора Майкл Харрисон сообщил, что в людей стреляли из двух разных точек. Полиция предполагает, что стрелков было двое.

BREAKING: Police confirm: At least 7 people shot in mass shooting in front of Perkins Square Baptist Church in Baltimore, Maryland. Live footage from the scene: https://t.co/sOI6jkAiZl … — Top News Breaking ️ (@TopNewsBreaking) 28 квітня 2019 р.

По данным полиции, по меньшей мере один человек погиб, о состоянии других раненых информации пока нет. Отмечается, что стреляли преднамеренно в кого-то в толпе. Полиция обратилась к общественности с просьбой предоставить информацию о личности нападавшего. Район в котором произошла стрельба окружили правоохранители.



Место где произошла стрельба