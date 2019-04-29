Стрілянина в американському Балтиморі: одна людина загинула, шестеро поранено

У західній частині Балтимора в США біля баптистської церкви невідомий чоловік вчинив стрілянину під час пікніка.

Прес-секретар Департаменту поліції Чакія Фенной заявила телеканалу CNN, що в неділю ввечері в поліцію надійшов дзвінок з повідомленням про те, що кілька людей отримали поранення внаслідок стрілянини.

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Наразі на місці стрілянини працюють співробітники міської поліції. Про те, чи вдалося затримати стрільця, поки не повідомляється. Комісар Балтімора Майкл Харрісон повідомив, що в людей стріляли з двох різних точок. Поліція припускає, що стрільців було двоє.

BREAKING: Police confirm: At least 7 people shot in mass shooting in front of Perkins Square Baptist Church in Baltimore, Maryland. Live footage from the scene: https://t.co/sOI6jkAiZl … — Top News Breaking ️ (@TopNewsBreaking) 28 квітня 2019 р.

За даними поліції, щонайменше одна людина загинула, щодо стану інших поранених інформації наразі немає. Зазначається, що стріляли навмисно у когось в натовпі. Поліція звернулася до громадськості з проханням надати інформацію про особу нападника. Район у якому сталася стрілянина оточили правоохоронці.



Місце де сталася стрілянина