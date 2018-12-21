Стрельба в центре Вены: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого в совершении стрельбы в центре австрийской столицы, возле ресторана Figlmüller.

Об этом сообщило издание Kurier.

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Ранее 24 Канал сообщал о том, что в пятницу, 21 декабря, в центре Вены произошла стрельба в результате которой погиб один человек. Еще одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас полиция задержала подозреваемого.

Издание Kurier также опубликовало видеозапись того, как двое полицейских ведут подозреваемого в наручниках к полицейскому автомобилю.