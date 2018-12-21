Стрілянина у центрі Відня: поліція затримала підозрюваного
Поліція затримала підозрюваного у вчиненні стрілянини у центрі австрійської столиці, біля ресторану Figlmüller.
Про це повідомило видання Kurier.
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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що у п'ятницю, 21 грудня, у центрі Відня сталася стрілянина внаслідок якої загинула одна людина. Ще одного потерпілого доправили до лікарні у важкому стані. Наразі поліція затримала підозрюваного.
Видання Kurier також опублікувало відеозапис того, як двоє поліцейських ведуть підозрюваного у кайданках до поліцейського автомобіля.
Джерело: 24 Канал
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