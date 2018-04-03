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Стрельба в Лондоне: погибла молодая девушка, есть пострадавшие

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Убийство в Лондоне
Убийство в Лондоне / ВВС/ HENRY VAUGHAN

В понедельник, 2 апреля, поздно вечером в двух районах Лондона произошли две перестрелки. Вследствие этого погибла 17-летняя девушка, еще двое подростков в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ВВС.

Первое убийстве произошло в районе Тоттенем, где полиция после информации о преступлении могла лишь констатировать смерть девушки. В другой части Лондона, в районе Волтгемстоу, были тяжело ранены 16-летний и 15-летний юноши.

Родители погибшей девушки не знают, какие же мотивы были у убийц их дочери.

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Местные жители взволнованы из-за существенного увеличения количества нападений в Лондоне. По словам одной женщины, здесь становится все больше наркотиков и насилия.

Я слышала эту стрельбу, она звучала, как будто это был взрыв. Я живу здесь более 40 лет, однако столько нападений и убийств, которые произошли на протяжении двух-трех последних лет, здесь никогда не было,
– рассказала женщина.

Еще один свидетель происшествия, который работает в магазине рядом, сказал, что слышал три выстрела.

Это был звук, словно кто-то жег фейерверки. Также я видел, как жертва, истекая кровью, сидела и ждала пока приедут "скорая" и полиция,
– поделился мужчина.

Полиция пока никого не задержала.

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По данным ВВС, в течение февраля и марта этого года в Лондоне уже произошло 46 убийств.

Теги: Криминальные новости Великобритания Жертвы Лондон
Источник: 24 Канал
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