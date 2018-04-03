Стрілянина у Лондоні: загинула молода дівчина, є постраждалі

У понеділок, 2 квітня, пізно ввечері у двох районах Лондона стались дві стрілянини. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще двоє підлітків у важкому стані.

Про це повідомляє ВВС.

Перше вбиство сталось у районі Тоттенем, де поліція після інформації про злочин могла лише констатувати смерть дівчини. В іншій частині Лондона, у районі Волтгемстоу, були важко поранені 16-річний та 15-річний юнаки.

Батьки загиблої дівчини не знають, які ж мотиви були у вбивць їхньої доньки.

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Місцеві жителі схвильовані через суттєве збільшення кількості нападів у Лондоні. За словами однієї жінки, тут стає все більше наркотиків та насилля.

Я чула цю стрілянину, вона звучала, наче це був вибух. Я живу тут понад 40 років, однак стільки нападів та вбивств, які стались впродовж двох-трьох останніх років, тут ніколи не було,

– розповіла жінка.

Ще один свідок події, який працює у магазині поруч, сказав, що чув три постріли.

Це був звук, наче хтось палив феєрверки. Також я бачив, як жертва, стікаючи кров'ю, сиділа і чекала поки приїдуть "швидка" та поліція,

– поділився чоловік.

Поліція поки нікого не затримала.

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За даними ВВС, впродовж лютого та березня цього року у Лондоні вже сталось 46 вбивств.