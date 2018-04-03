13:44
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стрілянина у Лондоні: загинула молода дівчина, є постраждалі

530 Читать новость на русском
Вбивство у Лондоні
Вбивство у Лондоні / ВВС/ HENRY VAUGHAN

У понеділок, 2 квітня, пізно ввечері у двох районах Лондона стались дві стрілянини. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще двоє підлітків у важкому стані.

Про це повідомляє ВВС.

Перше вбиство сталось у районі Тоттенем, де поліція після інформації про злочин могла лише констатувати смерть дівчини. В іншій частині Лондона, у районі Волтгемстоу, були важко поранені 16-річний та 15-річний юнаки.

Батьки загиблої дівчини не знають, які ж мотиви були у вбивць їхньої доньки.

Читайте також: У центрі Києва стріляли: зухвалий напад на іноземця стався у столиці

Місцеві жителі схвильовані через суттєве збільшення кількості нападів у Лондоні. За словами однієї жінки, тут стає все більше наркотиків та насилля.

Я чула цю стрілянину, вона звучала, наче це був вибух. Я живу тут понад 40 років, однак стільки нападів та вбивств, які стались впродовж двох-трьох останніх років, тут ніколи не було,
– розповіла жінка.

Ще один свідок події, який працює у магазині поруч, сказав, що чув три постріли.

Це був звук, наче хтось палив феєрверки. Також я бачив, як жертва, стікаючи кров'ю, сиділа і чекала поки приїдуть "швидка" та поліція,
– поділився чоловік.

Поліція поки нікого не затримала.

Читайте також: На місці захоплення заручників у Франції в супермаркеті знайшли саморобну вибухівку

За даними ВВС, впродовж лютого та березня цього року у Лондоні вже сталось 46 вбивств.

Теги: Кримінальні новини Великобританія Жертви Лондон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук