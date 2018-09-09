Стрельба в Макдональдсе в США: один человек погиб, четверо ранены

В результате стрельбы в ресторане "Макдональдс" в США погиб один человек и еще четверо ранены. Преступник открыл огонь в заведении, расположенном недалеко от Обернского университета в американском штате Алабама.

Об этом сообщило издание Independent.

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Отмечается, что 20-летний мужчина от полученных огнестрельных ранений скончался на месте. Известно, что среди раненых – студент Обернского университета и 16-летний подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии вместе с другими пострадавшими. Также среди раненых 19-летняя девушка и 21-летний мужчина.

Предварительно была получена информация о том, что непосредственно перед перестрелкой произошла ссора,

– сообщается в заявлении, поступившем в полицию США.

Правоохранительные органы пока не предоставили никакой информации о подозреваемом, который, по сообщениям университета, все еще находится на свободе.