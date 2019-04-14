Неизвестный мужчина открыл стрельбу у входа в ночной клуб Love Machine в австралийском Мельбурне. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Это мужчина 28 лет и еще один человек, личность которой не установлена.

Получив сообщение о стрельбе сотрудники правоохранительных органов сразу прибыли на место происшествия. Вместе с полицейскими также прибыла бригада криминалистов и врачи скорой помощи. На месте стрельбы обнаружены окровавленная одежда и гильзы от патронов.

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Правоохранители оцепили место инцидента и перекрыли несколько улиц. Пока задержать мужчину, который устроил стрельбу полиции не удалось.

Prahran shooting: @VictoriaPolice confirm 4 men were shot and gunman still on the run.



Two victims are in critical conditions - a 28yo man and an unidentified man.



Two other men - one aged 29 the other in his 50s - are in stable conditions. @3AW693 pic.twitter.com/qpYmR13WtM — Pat Mitchell (@patty_mitchell) 13 квітня 2019 р.

СМИ сообщают, что инцидент произошел около 3:20 по местному времени (20:20 субботы по Киеву). Люди в помещении ночного клуба не слышали звуков стрельбы.

This is the scene outside Melbourne’s iconic Love Machine nightclub following a shooting early this morning. Multiple people have been injured. No official word on their conditions. @9NewsMelb @9NewsAUS pic.twitter.com/f2SgO1gEb8 — Sam Cucchiara (@SamCucchiara9) 13 квітня 2019 р.