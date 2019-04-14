04:48
14 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Стрельба в Мельбурне: четыре человека пострадали в результате инцидента

      14 Читати новину українською
      Стрельба в Мельбурне
      Стрельба в Мельбурне / Фото из открытых источников

      Неизвестный мужчина открыл стрельбу у входа в ночной клуб Love Machine в австралийском Мельбурне. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Это мужчина 28 лет и еще один человек, личность которой не установлена.

      Получив сообщение о стрельбе сотрудники правоохранительных органов сразу прибыли на место происшествия. Вместе с полицейскими также прибыла бригада криминалистов и врачи скорой помощи. На месте стрельбы обнаружены окровавленная одежда и гильзы от патронов.

      Читайте также: Стрельба и взрывы: в российской Тюмени ввели режим контртеррористической операции (видео)

      Правоохранители оцепили место инцидента и перекрыли несколько улиц. Пока задержать мужчину, который устроил стрельбу полиции не удалось.

      СМИ сообщают, что инцидент произошел около 3:20 по местному времени (20:20 субботы по Киеву). Люди в помещении ночного клуба не слышали звуков стрельбы.

       

      blog_ava
      Беременная Тина Кунаки обнажилась для обложки глянца: эротическая фотосъемка (18+)
      13 апреля
      270
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      13 апреля , 22:34 Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      1212
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 апреля , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 2471
      Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      13 апреля , 20:00 Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      Сергій Лещенко 440
      Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокациях
      13 апреля , 19:31 Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокациях
      415
      Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      13 апреля , 19:04 Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      Ukrainer 1592
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Эксперт объяснил, почему Трампа интересует Китай, а не Европа
       21 января 2017 , 16:33
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук