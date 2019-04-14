Стрельба в Мельбурне: четыре человека пострадали в результате инцидента
Неизвестный мужчина открыл стрельбу у входа в ночной клуб Love Machine в австралийском Мельбурне. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Это мужчина 28 лет и еще один человек, личность которой не установлена.
Получив сообщение о стрельбе сотрудники правоохранительных органов сразу прибыли на место происшествия. Вместе с полицейскими также прибыла бригада криминалистов и врачи скорой помощи. На месте стрельбы обнаружены окровавленная одежда и гильзы от патронов.
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Правоохранители оцепили место инцидента и перекрыли несколько улиц. Пока задержать мужчину, который устроил стрельбу полиции не удалось.
СМИ сообщают, что инцидент произошел около 3:20 по местному времени (20:20 субботы по Киеву). Люди в помещении ночного клуба не слышали звуков стрельбы.
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