Стрілянина у Мельбурні: чотири людини постраждали внаслідок інциденту
Невідомий чоловік відкрив стрілянину біля входу в нічний клуб Love Machine в австралійському Мельбурні. Двоє поранених перебувають у критичному стані. Це чоловік 28 років і ще одна людина, особа якої не встановлена.
Отримавши повідомлення про стрілянину співробітники правоохоронних органів одразу прибули на місце події. Разом з поліцейськими також прибула бригада криміналістів та лікарі швидкої допомоги. На місці стрілянини виявлено закривавлений одяг і гільзи від патронів.
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Правоохоронці оточили місце інциденту та перекрили кілька вулиць. Наразі затримати чоловіка, який вчинив стрілянину поліції не вдалося.
ЗМІ повідомляють, що інцидент стався близько 3:20 за місцевим часом (20:20 суботи за Києвом). Люди у приміщенні нічного клубу не чули звуків стрілянини.
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