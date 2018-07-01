Стрельба в Торонто: один человек погиб, двое – получили ранения

Вечером 30 июня, в центре Торонто неизвестный открыл стрельбу по случайным прохожим. Вследствие этого один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом пишет Globalnews.ca.

Читайте также: Стрельба в редакции газеты в США: появилась официальная информация о жертвах

Отмечается, что около 8 часов вечера в центре города Торонто раздались выстрелы. После прибытия экстренных служб на место происшествия, там обнаружили 3 человека с огнестрельными ранениями. Известно, что двое мужчин получили серьезные травмы, которые несли угрозу их жизни, а третью пострадавшую – 30 летнюю женщину госпитализировали с ранениями, которые не были опасными.



30 июня в центре Торонто раздались выстрелы

В результате полученных травм один из пострадавших скончался в больнице, еще двое людей пока госпитализированы.



В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения

Сейчас полиция проводит расследование, пока стрелка не задержали. Свидетели инцидента сообщают о двух киллерах, которые скрылись с места происшествия на автомобиле.