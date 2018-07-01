Стрілянина у Торонто: одна людина загинула, двоє – отримали поранення

Ввечері 30 червня у середмісті Торонто невідомий відкрив стрілянину по випадкових перехожих. Внаслідок цього одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це пише Globalnews.ca.

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Зазначається, що близько 8 години вечора у середмісті Торонто пролунали постріли. Після прибуття екстрених служб на місце інциденту, там виявили 3 людей із вогнепальними пораненнями. Відомо, що двоє чоловіків отримали серйозні травми, які несли загрозу їхньому життю, а третю постраждалу – 30 річну жінку госпіталізували із пораненнями, які не були небезпечними.



30 червня у середмісті Торонто пролунали постріли

В результаті отриманих травм один із постраждалих помер у лікарні, ще двоє людей поки госпіталізовані.



В результаті стрілянини загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Наразі поліція проводить розслідування, стрільця поки не затримали. Свідки інциденту повідомляють про двох кіллерів, які зникли з місця події на автівці.