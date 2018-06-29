Стрілянина у редакції газети в США: з'явилася офіційна інформація про жертви

Унаслідок, яку невідомий здійснив у редакції газети Capital Gazette у місті Аннаполіс, що в американському штаті Меріленд, загинули щонайменше 5 осіб і ще кілька зазнали поранень.

Раніше 24 канал повідомляв, що в американському місті Аннаполіс у редакції газети Capital Gazette сталася стрілянина. За попередньою інформацією, зловмисник спочатку вистрілив у скляні двері офісу, а далі відкрив вогонь по декількох працівниках редакції.

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Як повідомив виконувач обов'язки начальника поліції в окрузі Енн Арундел Вільям Крампф, у результаті інциденту щонайменше 5 людей загинули, передає CBS News.

Водночас у поліції не називають точну кількість поранених, але, за даними телеканалу, їх також п'ятеро: усіх госпіталізували до місцевих лікарень.

Додамо, що місцева влада вже заявила про затримання зловмисника. За неофіційними даними, це білий чоловік, якому понад 20 років. Крім того, підозрюваний відмовляється називати себе. Також невідомими залишаються його мотиви.

Джерела CBS News у правоохоронних органах розповідають, що нападник користувався дробовиком.

До слова, у газеті Capital Gazette працюють три адміністративних працівники, сім редакторів і вісім дописувачів, які охоплюють різні теми, включно з судовими засіданнями, розвагами та освітою.

Нагадаємо, нещодавно в американському місті Трентон (штат Нью-Джерсі) трапилася стрілянина на художній виставці Art All Night, унаслідок чого загинула 1 людина та ще 20 осіб отримали поранення.