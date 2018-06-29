Стрельба в редакции газеты в США: появилась официальная информация о жертвах

В результате стрельбы, которую неизвестный совершил в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис, что в американском штате Мэриленд, погибли по меньшей мере 5 человек и еще несколько получили ранения.

Ранее 24 канал сообщал, что в американском городе Аннаполис в редакции газеты Capital Gazette произошла стрельба. По предварительной информации, злоумышленник сначала выстрелил в стеклянные двери офиса, а дальше открыл огонь по нескольким работникам издания.

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Как сообщил исполняющий обязанности начальника полиции в округе Энн Арундел Уильям Крампф, в результате инцидента как минимум 5 человек погибли, передает CBS News.

В то же время в полиции не называют точное количество раненых, но, по данным телеканала, их также пятеро: все госпитализированы в местные больницы.

Добавим, что местные власти уже заявили о задержании злоумышленника. По неофициальным данным, это белый мужчина, которому более 20 лет. Кроме того, подозреваемый отказывается называть себя. Также неизвестными остаются его мотивы.

Источники CBS News в правоохранительных органах рассказывают, что нападавший пользовался дробовиком.

К слову, в газете Capital Gazette работают три административных работника, семь редакторов и восемь корреспондентов, которые охватывают различные темы, включая судебные заседания, развлечения и образование.

Напомним, недавно в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) случилась стрельба на художественной выставке Art All Night, вследствие чего погиб 1 человек и еще 20 получили ранения.