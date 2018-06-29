09:55
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 20°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    16°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Стрельба в редакции газеты в США: появилась официальная информация о жертвах

47 Читати новину українською
В результате стрельбы в Аннаполисе по меньшей мере 5 человек погибли
В результате стрельбы в Аннаполисе по меньшей мере 5 человек погибли / Getty Images

В результате стрельбы, которую неизвестный совершил в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис, что в американском штате Мэриленд, погибли по меньшей мере 5 человек и еще несколько получили ранения.

Ранее 24 канал сообщал, что в американском городе Аннаполис в редакции газеты Capital Gazette произошла стрельба. По предварительной информации, злоумышленник сначала выстрелил в стеклянные двери офиса, а дальше открыл огонь по нескольким работникам издания.

Читайте также: Стрельба в похоронном бюро в США: известны подробности инцидента

Как сообщил исполняющий обязанности начальника полиции в округе Энн Арундел Уильям Крампф, в результате инцидента как минимум 5 человек погибли, передает CBS News.

В то же время в полиции не называют точное количество раненых, но, по данным телеканала, их также пятеро: все госпитализированы в местные больницы.

Добавим, что местные власти уже заявили о задержании злоумышленника. По неофициальным данным, это белый мужчина, которому более 20 лет. Кроме того, подозреваемый отказывается называть себя. Также неизвестными остаются его мотивы.

Источники CBS News в правоохранительных органах рассказывают, что нападавший пользовался дробовиком.

К слову, в газете Capital Gazette работают три административных работника, семь редакторов и восемь корреспондентов, которые охватывают различные темы, включая судебные заседания, развлечения и образование.

Напомним, недавно в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) случилась стрельба на художественной выставке Art All Night, вследствие чего погиб 1 человек и еще 20 получили ранения.

Теги: Криминальные новости Новости США Жертвы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук