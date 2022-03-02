Стреляют без разбора, страдают гражданские, – глава Луганской ОВА о беспощадных обстрелах

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал обстрелы в Лисичанске и повреждение местного пивного завода. Гайдай отметил, что завод не является стратегическим объектом – оккупанты стреляют наугад.

Гайдай сообщил, что 1 человек погиб. Информации о пострадавших нет.

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Стреляют без разбора, куда попадут, страдают мирные. Начинаем разбирать завалы,

– написал председатель ОВА.

Видео подрыва Лисичанского пивзавода:

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