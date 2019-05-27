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      Стреляют по нам, но прилетает и мирным жителям, – армеец об обстрелах боевиков

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      За минувшие сутки ни один наш военный не пострадал. Правда, обстрелы все же были. Враг трижды из минометов открывал огонь в сторону украинских позиций, подвергая опасности и мирных жителей Донбасса.

      Ситуация на донбасском фронте очень нестабильна: один день может пройти без серьезных обстрелов, а на следующий уже будет горячо. Что стабильно, так это снайперская стрельба, однако не всегда работают реальные профи.

      Читайте также: Как военные на передовой помогали журналисту 24 канала вытащить машину из грязи

      Настоящие "одноглазые" профессионалы работают каждый раз в разных местах. Военнослужащий ВСУ Евгений отметил, что группы снайперов работают на отдельных участках, обычно наездами. Не обходится здесь и без попыток работы вражеских ДРГ. Близко им подойти не удается, констатируют воины Объединенных сил.

      Украинские воины защищают позиции на Донбассе

      Воины замечают присутствие врага. Как сообщил украинский защитник Евгений, это видно по примятой траве и изменению рельефа. Однако часто в ходе обстрелов достается не только военным, местное население тоже рискует.

      Они работают из УТЕСа (крупнокалиберный пулемет, – 24 канал) постоянно. Меняют свои позиции, стреляют по нам, но прилетает и мирным жителям. Все из-за того, что там расположена линия разграничения,
      – сообщил военнослужащий ВСУ Виталий.

      Несмотря на все, воины Объединенных Сил защищают и будут защищать свои позиции и мирную Украину.

      blog_ava
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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Война
      Источник: 24 канал
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