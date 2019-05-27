Стріляють по нас, але прилітає і мирним мешканцям, – армієць про обстріли бойовиків

За минулу добу жоден наш військовий не постраждав. Щоправда, обстріли таки були. Ворог тричі з мінометів відкривав вогонь у бік українських позицій, наражаючи на небезпеку і мирних жителів Донбасу.

Ситуація на донбаському фронті дуже нестабільна: один день може пройти без серйозних обстрілів, а наступного вже буде гаряче. Що стабільно, то це снайперська стрільба, однак, не завжди працюють реальні профі.

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Справжні "одноокі" професіонали працюють щоразу у різних місцях. Військовослужбовець ЗСУ Євген зазначив, що групи снайперів працюють на окремих ділянках, зазвичай наїздами. Не обходиться тут і без спроб роботи ворожих ДРГ. Близько їм підійти не вдається, констатують воїни Об'єднаних сил.



Українські воїни боронять позиції на Донбасі

Воїни помічають присутність ворога. Як повідомив український захисник Євген, це видно по прим'ятій траві та зміні рельєфу. Однак, часто у ході обстрілів дістається не лише військовим, місцеве населення теж ризикує.

Вони працюють з УТЕСа (великокаліберний кулемет, – 24 канал) постійно. Змінюють свої позиції, стріляють по нас, але прилітає і мирним мешканцям. Все через те, що там розташована лінія розмежування,

– повідомив військовослужбовець ЗСУ Віталій.

Попри все, воїни Об'єднаних Сил захищають і захищатимуть свої позицій і мирну Україну.