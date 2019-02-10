Стреляли так, что свечи гасли: как живут те, кто пережил войну

До войны Широкино было небольшим курортом на берегу Азовского моря, однако с приходом российских боевиков село превратилось в руины. 2014 и 2015 годы стали самыми ужасными для жителей села, тогда они были вынуждены бежать из-под обстрелов оккупантов, покидая свои дома.

Уже четвертый год переселенцы далеко от дома и не могут вернуться в родные стены. Журналисты 24 канала узнали, как изменилась их жизнь в новом городе.

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Бывшая жительница села 84-летняя Лариса Рябцева вспомнила, что они с семьей прятались в подвале, свечи постоянно гасли от мощных обстрелов. Переломным моментом стало 24 января, когда враг из "Градов" атаковал мирные районы Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек.

Женщина со страхом вспоминает пережитое. Взяв только документы, она вместе с дочкой под выстрелами покидала дом. Домой планировали вернуться через три дня, впрочем до сих пор нет возможности вернуться в отчий дом.

Широкино превратилось в руины

Сейчас женщина живет в съемной квартире, а в подвале ее родного дома еще даже остались банки с консервами. Лариса не ездит домой, а фотографии ее дома показывают военные.

Заброшенная школа в Широкино

Без собственного дома осталась и Елена Антонова. Как и большинство жителей Широкино, она выехала из села в феврале 2015. Коллеги и друзья помогли с жильем в Мариуполе, дали одежду и посуду. Однако воспоминания о прошлом пугают женщину до сих пор.

После всего, что произошло, мы попали на мирную территорию, но я до сих пор боюсь всего. Очень боюсь ехать на Восток. Даже туда, где не стреляют, мне настолько жутко, что внутри все сжимается,

– сказала Елена.

Украинские защитники

Как выглядит разрушенное Широкино – смотрите жуткое видео от украинских морпехов

Широкино и сейчас зона боевых действий, там чуть ли не ежедневно идут ожесточенные бои. Однако украинские военные и в дальше сдерживают пророссийских наемников, которые хотят господствовать на этих высотах.