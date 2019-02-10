Стріляли так, що свічки гасли: як живуть ті, хто пережив війну

До війни Широкине було невеликим курортом на березі Азовського моря, проте з приходом російських бойовиків село перетворилося на руїни. 2014 та 2015 роки стали найжахливішими для мешканців села, тоді вони були змушені тікати під обстріли окупантів, покидаючи власні домівки.

Вже четвертий рік переселенці далеко від дому і не можуть повернутися у рідні стіни. Журналісти 24 каналу дізналися, як змінилося їхнє життя у новому місті.

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Колишня жителька села 84-річна Лариса Рябцева згадала, що вони з сім'єю ховалися у підвалі, свічки постійно гасли від потужних обстрілів. Переломним моментом стало 24 січня, коли ворог з "Градів" атакував мирні райони Маріуполя, внаслідок чого загинули 30 людей.

Жінка з острахом згадує пережите. Взявши лише документи, вона разом із донькою під постріли покидала дім. Додому планували повернутися за три дні, втім і досі немає можливості повернутися у рідну домівку.



Широкине перетворилося на руїни

Наразі жінка живе в орендованій квартирі, а в підвалі її рідного дому ще навіть залишилися банки з консервами. Лариса не їздить додому, а світлини її хати показують військові.



Покинута школа у Широкиному

Без власного будинку залишилася і Олена Антонова. Як і більшість мешканців Широкиного, вона виїхала з села у лютому 2015. Колеги й друзі допомогли з житлом в Маріуполі, дали одяг та посуд. Проте спогади про минуле лякають жінку і досі.

Після всього, що відбулося ми потрапили на мирну територію, проте я і досі боюся всього. Дуже боюся їхати на Схід. Навіть туди, де не стріляють, мені настільки моторошно, що всередині все стискається,

– сказала Олена.



Українські захисники

Як виглядає зруйноване Широкине – дивіться моторошне відео від українських морпіхів

Широкине і нині зона бойових дій, там ледь не щодня точаться запеклі бої. Проте українські військові й надалі стримують проросійських найманців, які хочуть панувати на цих висотах.