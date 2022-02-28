Стрелять в мародеров могут без предупреждения, – МВД

Советник министра МВД Вадим Денисенко призвал стрелять без предупреждения по мародерам. Он отметил, что это должна быть Всеукраинская инициатива.

С каждым днем российский оккупант слабеет. Поэтому вместо того, чтобы идти на войну – он идет грабить магазины и заниматься мародерством. Поэтому советник министра МВД отметил, что нужно давать ему отпор, передает 24 канал.

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В МВД призывают стрелять в мародеров

Вадим Денисенко отметил, что появляется все больше случаев мародерства. С ними удается справляться. Не в последнюю очередь благодаря инициативным гражданам на местах.

Советник министра отметил, что в Житомире предложили стрелять по мародерам. Эту инициативу, по мнению Вадима Денисенко, нужно распространять на всю Украину.

В случае мародерства стрелять нужно просто без предупреждения. Мародер – значит в тебя стреляют. Не надо церемониться с этими людьми,

– призвал он.

Мы на своей земле. И мы не позволим не только ее захватить, но и уничтожать и бесчинствовать в своих городах, городках и селах. Увидите мародеров сами знаете, что с ними делать.

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