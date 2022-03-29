Во время выполнения задач на Харьковщине стрелок-зенитчик из ДШВ сбил КА-52" Аллигатор", которым активно хвастались вражеские силы.

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Десантник, увидев технику россиян на высоте 500 метров, выстрелил в вертолет из ПЗРК и попал. Вертолет взорвался в воздухе.

Этот "аллигатор" мог забрать много жизней украинцев, как военных, так и гражданских лиц. Поэтому он и пошел в след за российским военным кораблем. А вообще, каждый такой поступок – приближает нашу победу,

– сказал десантник Виталий, сбивший вертолет.

О сбитии вражеского вертолета сообщила Служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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