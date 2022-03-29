Під час виконання завдань на Харківщині стрілець-зенітник з ДШВ збив КА-52 "Алігатор", яким активно хвалилися ворожі сили.

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Десантник, побачивши техніку росіян на висоті 500 метрів, вистрілив у гелікоптер з ПЗРК та влучив. Вертоліт вибухнув у повітрі.

Цей "Алігатор" міг забрати багато життів українців, як військових, так і цивільних громадян. Тому він і пішов услід за російським військовим кораблем. А взагалі, кожен такий вчинок наближає нашу перемогу,

– сказав десантник Віталій, який збив гвинтокрил.

Про збиття ворожого вертольота повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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