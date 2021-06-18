Обе стороны стремятся к конкретным результатам, – Кулеба о визите Зеленского в США

Украинский МИД активно работает для организации поездки президента Зеленского в США. Руководитель министерства Дмитрий Кулеба убежден, что этот визит может многое изменить в отношениях стран.

В частности, по выводу этих отношений на новый уровень – по меньшей мере, в области безопасности. Напомним, Байден пригласил Зеленского в Белый дом в телефонном разговоре 7 июня.

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"Нам всегда есть о чем говорить"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 17 июня имел разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. С госпожой Нуланд Кулеба обсудил подготовку визита президента Зеленского в Белый дом.

Вы знаете, что на сегодня США является основным союзником, партнером Украины в вопросе безопасности, в вопросе укрепления нашей обороны. Нам всегда есть о чем поговорить,

– сказал по этому поводу украинский министр.

Он заверил, что "американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты". Это радует Украину, ведь "полностью совпадает с нашим видением".

Далее Кулеба заверил, что МИД уже активно работает для организации поездки Владимира Зеленского в США.

Главная тема – привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе

По словам главы МИД, главной темой визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон станет привлечение США к процессу мирного урегулирования на Донбассе.

У меня достаточно оснований утверждать, что США и хотят, и могут быть вовлечены в процесс мирного регулирования,

– заверил Кулеба.

И пояснил: "Обратите внимание на то, откуда взялась встреча Байдена и Путина. Они поговорили именно в разгар эскалации на украинской границе... Это и был акт привлечения, акт сдерживания, к которому прибегли США в поддержку Украины".