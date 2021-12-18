В 2021 году флаг морской пехоты поднимал матрос Толстой, один из лучших военнослужащих, который будет проходить службу в части морской пехоты.

К теме Верховная Рада приняла изменения в закон о военном образовании и науке

В этот же день в школу прибыл 6-й цикл обучения по программе общей базовой подготовки и настоящих морских пехотинцев специализированного курса. Личный состав, который уже проходил службу, попросили принять в свой коллектив новых курсантов.

Первое построение курсантов

На построении, по результатам зачетов предыдущего дня также должна была решиться судьба курсантов: кто останется в школе, а кто вернется в свои части. Но пока будущие курсанты ждали, начальник собрал преподавательский состав и инструкторов возле себя.

Будем разбираться с этим спецкурсом. Там должны быть только мотивированные люди, мы никого уговаривать не должны, а если прибыли к нам, то от нас командование требует их воспитания,

– отметил начальник школы Игорь Куцар.

Пороговый минимум не набрали только 2 кандидата, остальные, даже несмотря на то, что командование школы и инструкторский состав остались недовольны общим уровнем отборочного курса, продолжат обучение в школе.

В школе подбирают учебную программу

Однако то, что среди курсантов военные как с высокими показателями, так и откровенно с едва удовлетворительными, вносит коррективы в учебную программу.

Как пояснил инструктор Школы морского пехотинца Владимир Собчук, при выполнении первого теоретического тестирования в школе определяются, какой материал нужно добавить в программу.

Преподаватели прописывают упражнения на физическую подготовку / Скриншот из программы "Школа войны"

Аналогично, определяя уровень физической активности, преподаватели прописывают упражнения на физическую подготовку и выделяют средний оптимальный уровень.

По общевойсковой базовой подготовке основные знания и навыки у них есть. Но нам нужно от чего-то отталкиваться, чтобы дать что-то более подробно или над чем-то подробнее поработать,

– добавил Собчук.

Перед полноценным началом занятий в школе инструкторы решают проверить практические знания курсантов по тактической подготовке на тактополе. Там выбирают среди курсантов командиров учебных подразделений.

Читайте также ВСУ получили партию модернизированных и отремонтированных танков и БМП

Инструктор школы Владимир Собчук объяснил курсантам на тактическом поле: "С самого начала и до конца во время пассивных фаз, то есть на перерывах, остановках постоянно проверяйте свою амуницию, экипировку, снаряжение".

Курсанты должны правильно подготовить экипировку

Инструкторы также настоятельно рекомендуют курсантам правильно подходить к своему снаряжению, и что самое важное – индивидуально под себя. Бронежилет, каска, личное оружие и боеприпасы – в общей сложности это более 20 килограммов – все это им придется носить на себе постоянно во время пребывания в школе.

Как пояснил Собчук, если неправильно "подогнать" под себя экипировку и снаряжение, во время бега она может натирать, забивать плечи, давить на грудную кость, ключицу или таз.

Военнослужащий, который думает не о боевом задании, а о том, что ему где-то бронежилет давит – уже неэффективная боевая единица,

– добавил инструктор.

Также курсантам сразу объясняют, что за неправильное обращение с оружием у них, мягко говоря, будут серьезные проблемы. На тактическом поле инструктор школы Игорь Залевский подчеркнул, что если не следить за оружием и не чистить его – оно может подвести в бою.

Как в школе назначают командиров

В первых три дня инструкторский состав внимательно наблюдал за действиями курсантов и определял, у кого из них есть лидерские качества. Одним из принципов школы является постоянное поддержание боевого опыта инструкторским составом, поэтому они регулярно выполняют задания на передней линии.

Инструктор рассказал об обучении в Школе морского пехотинца / Скриншот из программы "Школа войны"

Некоторые курсанты знакомы еще из района боевых действий, поэтому приоритет предоставляется "пехотинцам" с реальным опытом.

По стандартам НАТО боевая задача ставится конкретно командирам. Командир выбирает из личного состава людей, в которых он уверен, которые могут поддержать его или заменить в случае небоеспособности самого командира,

– объяснил Залевский.

В школе назначили двух командиров отделений. В отделении – 3 группы, а в группах должны быть помощники командиров, то есть те, кто старшие в группах. Назначенные командиры самостоятельно выбирают своих заместителей, а те в свою очередь своих помощников.

Военные "двойки" и "тройки"

На поле боя военные передвигаются в боевых порядках, именно для этого курсантов разбивают в отделениях также на так называемые двойки и тройки. В каждой из них также есть старший, который и подает команду во время движения.

Обратите внимание! Минимальная боевая единица – двойка. Двойки формируют группы, группы – отделения, отделения – взводи.

Отделение может быть усилено. Согласно актуальной штатной структуре, это – 9 человек:

водитель;

оператор-наводчик;

командир;

6 человек десанта.

В то же время в зависимости от боевой задачи отделение может усиливаться дополнительной группой.

Курсантам провели тренировку на "поле боя"

После решения всех организационных вопросов, в школе пора посмотреть, как курсанты будут передвигаться в боевых порядках на условном поле боя.

Что такое боевые порядки Боевые порядки – это расположение военнослужащих во время передвижения. Они необходимы для эффективного применения подразделений, облегчения управления и осуществления разных маневров в зависимости от картины боя.

По легенде, при передвижении курсанты столкнулись с позициями противника: они должны вовремя открыть огонь и перейти в наступление, при этом постоянно маневрировать, чтобы минимизировать потери наших сил.

Чтобы определить уровень практических умений курсантов, в школе повторили боевые порядки, посмотрели на сколько они контролируют оружие, на сколько у них есть "ощущение" товарища во время движения.

Это очень сложно – и смотреть под ноги, и контролировать свой сектор наблюдения, и периферийным зрением контролировать товарища, чтобы двигаться с ним однотипно,

– подчеркнул Собчук.

Когда курсанты, по мнению инструкторов, добились желаемого результата, последние начали усложнять им задачу: по легенде командир был ранен пулей снайпера. Курсанты должны организовать возле него круговую оборону, оказать первую помощь и эвакуировать в безопасное место.

Читайте больше Национальное сопротивление во время войны: Рада приняла изменения в законодательство

И пока медик оказывает помощь, остальные курсанты ожидают, что кто-то возьмет командование на себя. Как подчеркнул инструктор Собчук, всегда кто-то должен быть возле медика. А самое главное – если командир выходит из строя, кто-то должен взять на себя ответственность за людей.

Курсанты справились с заданием

В общем, курсанты справились с заданием и продемонстрировали, к удивлению инструкторов, относительно неплохой уровень. И все же еще есть над чем работать. Самой большой проблемой является коммуникация.

Новосозданное подразделение еще совсем не слажено и на выполнение какого-либо действия тратит много времени. Кроме того, курсантам необходимо привыкнуть к манере отдачи приказов вновь назначенными командирами. Последние в такой роли преимущественно впервые.

Для курсантов этот день не стал каким-то сложным или особенным – большинство отрабатываемых элементов курсанты уже проходили на базовом курсе.

Для курсантов день не стал сложным / Скриншот из программы "Школа войны"

Однако день стал ключевым в дальнейшем обучении – инструкторы преимущественно наблюдали и не вмешивались в работу курсантов, ведь им важно было увидеть, каких навыков у морпехов мало и что нужно дать им во время пребывания в школе.