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      Строительные аферы Войцеховского: как люди борются за права на свои квартиры

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      Украинцы купили дешевые квартиры и попали в ловушки, которые расставил скандальный аферист-застройщик Войцеховский. Тот возвел в столице 40 недостроев по поддельным документам или вообще без них, просто захватив землю. Как обманутые выходят из такой ситуации – читайте дальше.

      Всего от афер Войцеховского пострадали владельцы 42 недостроенных комплексов.

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      К слову, в 2018 году люди, которые остались без новых квартир ночевали в здании Киевской городской госадминистрации. Они требовали, чтобы деньги выделила местная власть, чтобы достраивали коммунальные предприятия.

      Одним из пострадавших был и Артем. Мужчина вложил деньги в квартиру, ведь его привлекла низкая цена. В 2014 году однокомнатная квартира от Войцеховского стоила всего 360 тысяч гривен.


      От афер Войцеховского пострадали владельцы 42 недостроенных комплексов

      Между тем обманутые жители создали кооператив и своими силами достраивают жилой комплекс. Возглавила объединение юрист Юлия Тютюнник, которая тоже вложила средства в дом. Она рассказала, как в 2016 году им сообщили, что аннулировали разрешение на строительство и сказали, чтобы люди сами приводили дом в порядок. Алгоритм действий согласовали с КГГА.

      КГГА помогла нам в том, где могла. ДАСИ тоже выдали все необходимые документы. Сейчас мы продолжаем работать с КГГА, чтобы она аннулировала паевой взнос,
      – отметила Юлия.

      У каждого дома Войцеховского свои проблемы и своя история, и разный уровень незавершенности. Один из немногих домов, где люди уже живут – это ЖК "Маргарита" на улице Булгакова.


      Проект ЖК "Маргарита" на улице Булгакова

      Обманутые жители сами стали мастерами для "Маргариты". Дом без подведенных коммуникаций и с липовыми документами им отдали в конце 2015 года. Жители согласовали все с КГГА и теперь строят его за свой счет.

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      За три года на строительство потратили 10 миллионов и еще должны потратить четыре из собственных карманов. Договоры на отопление, воду и свет пока временные. Но кооператив этого ЖК уже на финишной прямой, чтобы ввести дом в эксплуатацию и получить адрес.

      Что известно о Войцеховском?Анатолий Войцеховский работает на киевском рынке недвижимости с 2004 года. В 2016 году Генпрокурор хвастался, что задержали подозреваемого в мошенничестве. Однако в наручниках и за решеткой он пробыл недолго – всего 10 дней. Впоследствии под залог в 14 миллионов гривен, а дело передали в суд. Сейчас дело не рассматривается.


      Анатолий Войцеховский

      Как не попасть на крючок аферистов

      На крючок к Войцеховского люди попадали в частности из-за существенно более низкой цены на квартиры, чем у других застройщиков. Юрист советует будущим инвесторам ориентироваться на среднюю стоимость жилья в определенном районе.

      Есть специальные фирмы, занимающиеся проверкой первичной недвижимости и предоставляют вывод: рискованно ли покупать квартиру у конкретного застройщика,
      – пояснил юрист Денис Фетисов.

      Больше о том, как не стать жертвой при продаже квартиры – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Деньги Скандал Мошенничество Новости недвижимости Украины Новости недвижимости КГГА Цены Строительство Скандальные застройки
      Источник: 24 канал
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