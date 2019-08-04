Будівельні афери Войцеховського: як люди виборюють права на свої квартири

Українці купили дешеві квартири й потрапили у пастки, які розставив скандальний аферист-забудовник Войцеховський. Той звів у столиці 40 недобудов за підробленими документами або взагалі без них, просто захопивши землю. Як ошукані виходять з такої ситуації – читайте далі.

Загалом від афер Войцеховського постраждали власники 42 недобудованих комплексів.

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До слова, у 2018 році люди, які залишилися без нових квартир ночували у будівлі Київської міської держадміністрації. Вони вимагали, аби гроші виділила місцева влада, аби добудовували комунальні підприємства.

Одним з постраждалих був і Артем. Чоловік вклав гроші у квартиру, адже його привабила низька ціна. У 2014 році однокімнатна квартира від Войцеховського коштувала лише 360 тисяч гривень.



Від афер Войцеховського постраждали власники 42 недобудованих комплексів

Тим часом ошукані мешканці створили кооператив і своїми силами добудовують житловий комплекс. Очолила об'єднання юристка Юлія Тютюнник, яка теж вклала кошти у будинок. Вона розповіла, як у 2016 році їм повідомили, що анулювали дозвіл на будівництво і сказали, щоб люди самі доводили будинок до ладу. Алгоритм дій погодили з КМДА.

КМДА допомогла нам у тому, чому могла. ДАБІ теж видали усі необхідні документи. Наразі ми продовжуємо працювати з КМДА, аби вона анулювала пайовий внесок,

– зауважила Юлія.

У кожного будинку Войцеховського свої проблеми та своя історія, і різний рівень незавершеності. Один із небагатьох будинків, де люди вже живуть – це ЖК "Маргарита" на вулиці Булгакова.



Проект ЖК "Маргарита" на вулиці Булгакова

Ошукані мешканці самі стали майстрами для "Маргарити". Будинок без підведених комунікацій та з липовими документами їм віддали наприкінці 2015 року. Мешканці узгодили все з КМДА і тепер будують його власним коштом.

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За три роки на будівництво витратили 10 мільйонів і ще мають витратити чотири з власних кишень. Договори на опалення, воду та світло поки що тимчасові. Але кооператив цього ЖК уже на фінішній прямій, щоб ввести будинок в експлуатацію й отримати адресу.

Що відомо про Войцеховського?Анатолій Войцеховський працює на київському ринку нерухомості з 2004 року. У 2016 році Генпрокурор вихвалявся, що затримали підозрюваного у шахрайстві. Однак у кайданках та за ґратами він пробув недовго – лише 10 днів. Згодом під заставу у 14 мільйонів гривень, а справу передали до суду. Наразі справа не розглядається.





Анатолій Войцеховський

Як не потрапити на гачок аферистів

На гачок до Войцеховського люди потрапляли зокрема через суттєво нижчу ціну на квартири, ніж в інших забудовників. Юрист радить майбутнім інвесторам орієнтуватись на середню вартість житла в певному районі.

Є спеціальні фірми, що займаються перевіркою первинної нерухомості та надають висновок: чи ризиковано купувати квартиру у конкретного забудовника,

– пояснив юрист Денис Фетісов.

Більше про те, як не стати жертвою під час продажу квартири – читайте у матеріалі 24 каналу.