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      Будівельні афери Войцеховського: як люди виборюють права на свої квартири

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      Українці купили дешеві квартири й потрапили у пастки, які розставив скандальний аферист-забудовник Войцеховський. Той звів у столиці 40 недобудов за підробленими документами або взагалі без них, просто захопивши землю. Як ошукані виходять з такої ситуації – читайте далі.

      Загалом від афер Войцеховського постраждали власники 42 недобудованих комплексів.

      Читайте також: У Києві суд заарештував 14 житлових комплексів скандального забудовника Войцеховського

      До слова, у 2018 році люди, які залишилися без нових квартир ночували у будівлі Київської міської держадміністрації. Вони вимагали, аби гроші виділила місцева влада, аби добудовували комунальні підприємства.

      Одним з постраждалих був і Артем. Чоловік вклав гроші у квартиру, адже його привабила низька ціна. У 2014 році однокімнатна квартира від Войцеховського коштувала лише 360 тисяч гривень. 


      Від афер Войцеховського постраждали власники 42 недобудованих комплексів

      Тим часом ошукані мешканці створили кооператив і своїми силами добудовують житловий комплекс. Очолила об'єднання юристка Юлія Тютюнник, яка теж вклала кошти у будинок. Вона розповіла, як у 2016 році їм повідомили, що анулювали дозвіл на будівництво і сказали, щоб люди самі доводили будинок до ладу. Алгоритм дій погодили з КМДА.

      КМДА допомогла нам у тому, чому могла. ДАБІ теж видали усі необхідні документи. Наразі ми продовжуємо працювати з КМДА, аби вона анулювала пайовий внесок,
      – зауважила Юлія.

      У кожного будинку Войцеховського свої проблеми та своя історія, і різний рівень незавершеності. Один із небагатьох будинків, де люди вже живуть – це ЖК "Маргарита" на вулиці Булгакова.


      Проект ЖК "Маргарита" на вулиці Булгакова

      Ошукані мешканці самі стали майстрами для "Маргарити". Будинок без підведених комунікацій та з липовими документами їм віддали наприкінці 2015 року. Мешканці узгодили все з КМДА і тепер будують його власним коштом.

      Читайте також: Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні

      За три роки на будівництво витратили 10 мільйонів і ще мають витратити чотири з власних кишень. Договори на опалення, воду та світло поки що тимчасові. Але кооператив цього ЖК уже на фінішній прямій, щоб ввести будинок в експлуатацію й отримати адресу.

      Що відомо про Войцеховського?Анатолій Войцеховський працює на київському ринку нерухомості з 2004 року. У 2016 році Генпрокурор вихвалявся, що затримали підозрюваного у шахрайстві. Однак у кайданках та за ґратами він пробув недовго – лише 10 днів. Згодом під заставу у 14 мільйонів гривень, а справу передали до суду. Наразі справа не розглядається.


      Анатолій Войцеховський

      Як не потрапити на гачок аферистів

      На гачок до Войцеховського люди потрапляли зокрема через суттєво нижчу ціну на квартири, ніж в інших забудовників. Юрист радить майбутнім інвесторам орієнтуватись на середню вартість житла в певному районі.

      Є спеціальні фірми, що займаються перевіркою первинної нерухомості та надають висновок: чи ризиковано купувати квартиру у конкретного забудовника,
      – пояснив юрист Денис Фетісов.

      Більше про те, як не стати жертвою під час продажу квартири – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Скандал Гроші Будівництво КМДА Ціни Шахрайство
      Джерело: 24 канал
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