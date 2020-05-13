Строительство границы Эстонии с Россией: что входит в первый этап

Департамент полиции и пограничной охраны, фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на Юго-Востоке Эстонии.

Издание ERR сообщил, что первым этапом будет создание инфраструктуры на участке эстонско-российской границы. Его длина будет – 23,5 километра.

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На строительство такого пограничного отрезка нужно до 3 лет, а также почти 20 миллионов евро.

Где будет проходить граница

От точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до села Церебы – 3,5 километра к Северу от пограничного пункта с Россией Лухамаа (Luhamaa). Общая протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией будет составлять примерно 135 километров.

Это как раз тот участок, через который больше всего ведутся контрабандистские дела. Там и больше всего нелегально пересекают границу,

– сообщил министр внутренних дел Март Гельме.

"Наши сотрудники, а также все сотрудники субподрядчиков должны работать так, чтобы ни при каких условиях не заступали на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно", – добавил глава правления Merko Ehitus Eesti AS Иво Волков.

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Сухопутную часть границы Эстонии с Россией хотят обеспечить высокотехнологичной техникой, установить электронную охранную систему, будут использовать беспилотники, а любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами.

Важно! Между Эстонией и Россией нет договора о границе. Его подписывали дважды в 2005 и 2014 годах, но до сих пор не ратифицировали.