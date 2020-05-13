Будівництво кордону Естонії з Росією: що входить в перший етап

Департамент поліції і прикордонної охорони, фірми Merko Ehitus і GRK Infra підписали договір про перший етап будівництва кордону на Південному Сході Естонії.

Видання ERR повідомило, що першим етапом буде створення інфраструктури на відрізку естонсько-російського кордону. Його довжина буде – 23,5 кілометра.

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На будівництво такого прикордонного відрізка потрібно до 3 років, а також майже 20 мільйонів євро.

Де проходитиме кордон

Від точки з'єднання кордонів Латвії, Росії та Естонії до села Цереби – 3,5 кілометри на Північ від прикордонного пункту з Росією Лухамаа (Luhamaa). Загальна протяжність сухопутного кордону Естонії з Росією буде становити приблизно 135 кілометрів.

Це якраз та ділянка, через яку найбільше ведуться контрабандистські справи. Там і найбільше нелегально перетинають кордон,

– повідомив міністр внутрішніх справ Март Гельме.

"Наші співробітники, а також всі співробітники субпідрядників повинні працювати так, аби за жодних умов не заступали на територію Росії. Порушувати кордон в ході будівельних робіт не можна, так що логістичних проблем буде достатньо", – додав голова правління Merko Ehitus Eesti AS Іво Волков.

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Сухопутну частину кордон Естонії з Росією хочуть забезпечити високотехнологічною технікою, встановити електронну охоронну систему, використовуватимуть безпілотники, а будь-який перетин кордону фіксуватиметься сенсорами.

Важливо! Між Естонією та Росією немає договору про кордон. Його підписували двічі у 2005 та 2014 роках, але досі не ратифікували.