Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал эксперт Центра оборонной стратегии, полковник запаса Виктор Кевлюк, отметив, что противник потерял на войне против Украины около 20 тысяч автомобилей, 16 тысяч боевых машин – транспорт, который мог подвозить личный состав.

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Вся российская логистика зависит от железной дороги

Кевлюк отметил, что логистика россиян привязана к железной дороге, ведь поставки с континентальной территории, например Урала или дальнего востока, без железной дороги – нерешаемая проблема.

"У них большой клубок проблем. Противник имеет сложности в организации полевого ремонта вооружения и военной техники. Без железнодорожных возможностей, ремонтных поездов и эвакуации на платформах, ситуация у россиян будет ухудшаться. Важна и эвакуация раненых, без эвакуационных поездов бойцы будут умирать или легкие ранения перейдут в тяжелые, что приведет к инвалидности, потом эти солдаты на фронт не вернутся", – объяснил Кевлюк.

Эксперт отметил, что вокруг строительства железной дороги есть и политическая составляющая. Учитывая, что российская государственная дума объявила оккупированные территории частью России, то теперь она вынуждена развивать там инфраструктуру.

В направлении Угледар – Волноваха россияне создали угрозу из вагонов длиной 30 километров, приварив их к рельсам. Каким образом они собираются осуществлять железнодорожное движение – непонятно. Возможно, будет строительство обходной ветки, а эта останется в качестве укрепления,

– рассказал Кевлюк.