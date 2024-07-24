Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив експерт Центру оборонної стратегії, полковник запасу Віктор Кевлюк, зауваживши, що противник втратив на війні проти України близько 20 тисяч автомобілів, 16 тисяч бойових машин – транспорт, який міг підвозити особовий склад.

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Вся російська логістика залежна від залізниці

Кевлюк наголосив, що логістика росіян прив'язана до залізниці, адже постачання з континентальної території, наприклад Уралу чи далекого сходу, без залізниці – невирішувана проблема.

"В них великий клубок проблем. Противник має складнощі в організації польового ремонту озброєння й військової техніки. Без залізничних можливостей, ремонтних потягів й евакуації на платформах, ситуація в росіян погіршуватиметься. Важливою є й евакуація поранених, без евакуаційних потягів бійці вмиратимуть або легкі поранення перейдуть в тяжкі, що призведе до інвалідності, потім ці солдати на фронт не повернуться", – пояснив Кевлюк.

Експерт зазначив, що довкола будівництва залізниці є і політична складова. Зважаючи на те, що російська державна дума оголосила окуповані території частиною Росії, то тепер вона змушена розвивати там інфраструктуру.

В напрямку Вугледар – Волноваха росіяни створили загрозу з вагонів довжиною 30 кілометрів, приваривши їх до рельсів. В який спосіб вони збираються здійснювати залізничний рух – незрозуміло. Можливо, буде будівництво обхідної гілки, а ця залишиться в якості укріплення,

– розповів Кевлюк.