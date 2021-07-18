На стройплощадке в Николаеве спасатели нашли более 150 снарядов

Аварийно-спасательный отряд в Николаеве нашел 152 снарядов различных калибров на стройплощадке. Все взрывоопасные предметы уничтожили.

Опасные снаряды в Николаеве

Об этом сообщили на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Оружие со времен прошлых войн обнаружили во время дополнительного обследования территории на строительной площадке на проспекте Героев Украины.

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Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Николаевской области уничтожила 41 взрывоопасный предмет. Среди них:

40 боеприпасов были калибром 76 миллиметров;

1 снаряд калибром 45 миллиметров.

В ГСЧС отметили, что всего на этом месте обнаружили 152 снаряда различных калибров. Все найденные боеприпасы уничтожили методом контролируемого подрыва в специальном месте.

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