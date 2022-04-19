Известно, что сбивший беспилотник гвардиец имеет псевдо "Клапан". Меткий выстрел он сделал своим штатным оружием АК-74.

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"Я получил информацию от командира о том, что в нашу зону залетел вражеский беспилотный аппарат. Потом я услышал звук, а дальше и саму цель. На высоте 200 – 300 метров его было хорошо видно", – вспомнил "Клапан".

Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом – он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня осталось еще несколько патронов. Стрельнул – и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв,

– рассказал "Клапан"

Известно, что сбитый беспилотник мог передавать видео на расстояние до 120 километров. Цена такого комплекса – примерно 18 миллионов рублей, а стоимость летательного аппарата – около 5 – 7 миллионов рублей.

Смотрите фотографии от Нацгвардии:

Кроме того, следует помнить, что такие устройства могут нести взрывные средства на борту для поражения живой силы.

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