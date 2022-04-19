Відомо, що гвардієць, який збив безпілотник, має псевдо "Клапан". Влучний постріл він зробив своєю штатною зброєю АК-74.

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"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200 – 300 метрів його було досить добре видно", – пригадав "Клапан".

Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому – він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрільнув – і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух,

– розповів "Клапан»"

Відомо, що збитий безпілотник міг передавати відео на відстань до 120 кілометрів. Ціна такого комплексу – приблизно 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату – близько 5 – 7 мільйонів рублів.

Дивіться світлини від Нацгвардії:

Крім того, варто памʼятати, що такі пристрої можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.

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