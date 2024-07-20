Как сообщили в Минэнерго, на "горячую линию" могут обратиться как и бытовые потребители, так и бизнес. Целью работы "СТРУМ" является обеспечение украинцев всей необходимой информацией.

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В Украине начала работать правительственная линия "СТРУМ"

20 июля в Украине начала работать правительственная "горячая линия" по вопросам энергетики – "СТРУМ". Так, по номеру 15-49 украинцы круглосуточно и бесплатно могут получить консультации по энергетическим вопросам.

В частности, на линии "СТРУМ" можно узнать:

как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия;

получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии;

другие текущие вопросы по ситуации в энергетике.



Правительственная "горячая линия" "СТРУМ" / Инфографика Минэнерго

Целью введения правительственной телефонной линии "СТРУМ" является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов с установкой и подключением оборудования,

– отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Правительственная линия "СТРУМ" начала работать в рамках реализации Правительством комплекса действенных мер по поддержке украинской энергетики и каждого украинца и подготовки к важнейшему осенне-зимнему периоду.